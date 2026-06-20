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В четырех районах Ростовской области сбили БПЛА в ночь на 20 июня

В небе над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 20 июня в небе над Ростовской областью силы ПВО сбили дроны. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

БПЛА уничтожили в Чертковском, Миллеровском, Морозовском, Красносулинском районах.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказано в сообщении.

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