Неблагоприятные метеоусловия в Красноярском крае сохранятся до вечера 21 июня

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные метеоусловия сохранятся с 19:00 20 июня до 19:00 21 июня на территории Енисейского, Северо-Енисейского, юга Туруханского и Эвенкийского округов. С 10:00 20 июня до 19:00 21 июня погодные условия, способствующие накоплению вредных веществ в воздухе сохранятся на территории Абанского, Ачинского, Балахтинско-Новоселовского, Бирилюсского, Боготольского, Богучанского, Большемуртинского-Сухобузимского, Дзержинско-Тасеевского, Емельяновского, Ермаковского, Идринско-Краснотуранского, Иланско-Нижнеингашского, Ирбейско-Саянского, Казачинско-Пировского, Канского, Каратузского, Кежемского, Козульского, Курагинского, Манско-Уярского, Минусинского, Мотыгинского, Назаровского, Рыбинского, Сосновоборского, Ужурского, Шарыповского, Шушенского округов. Также этот прогноз актуален для Железногорска, Зеленогорска, ЗАТО поселок Солнечный, Дивногорска и Красноярска. В период действия НМУ сообщать о случаях нарушения природоохранного законодательства можно по телефону горячей линии министерства экологии Красноярского края 8−800−20−11−116.