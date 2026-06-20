Минтруд Татарстана рассказал о мерах поддержки семей в республике

В 2026 году 244,5 тыс. человек получили субсидию в размере 30% на оплату жилья и коммунальных услуг, 73,9 тыс. обучающихся — ежемесячную субсидию на проезд, а 42,8 тыс. детей до шести лет — субсидию на безвозмездное обеспечение лекарственными средствами, перечень которых устанавливается Кабинетом министров РТ.