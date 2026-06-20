Минтруд Татарстана рассказал о мерах поддержки семей в республике

Особое внимание уделяется социальной поддержке семей с детьми: малообеспеченных, многодетных, студенческих и семей, проживающих в сельской местности.
По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, меры поддержки охватывают десятки тысяч жителей республики, помогая создать благоприятные условия для роста и развития подрастающего поколения.
Так, в 2026 году более 98,4 тыс. родителей воспользовались компенсацией родительской платы за детские сады: на первого ребенка выплачивается 20% от суммы, на второго — 50%, на третьего и последующих детей — 70%.
Кроме того, 10,7 тыс. семей с доходом не более 20 тыс. рублей в месяц получили дополнительную компенсацию за присмотр и уход в образовательных организациях.
Еще 666 мам, проживающих в сельской местности, получили единовременную выплату при рождении ребенка. На первого женщина до 25 лет получает 100 тыс. рублей, при рождении третьего и каждого последующего ребенка женщина до 29 лет получает 200 тыс. рублей.
На 1,9 тыс. малышей до трех лет были получены ежегодные выплаты в размере 10 тыс. рублей на приобретение лекарств, а 732 новорожденных были обеспечены комплектами детских принадлежностей.
Значительных успехов удалось достичь в поддержке многодетных семей: сегодня в Татарстане их насчитывается свыше 59 тыс.
В 2026 году 244,5 тыс. человек получили субсидию в размере 30% на оплату жилья и коммунальных услуг, 73,9 тыс. обучающихся — ежемесячную субсидию на проезд, а 42,8 тыс. детей до шести лет — субсидию на безвозмездное обеспечение лекарственными средствами, перечень которых устанавливается Кабинетом министров РТ.