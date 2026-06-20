В Хабаровском крае женщина потеряла 4,3 млн после входа в «домовой чат»

Дальше подключились «специалисты». Сначала позвонил человек, представившийся сотрудником, который сообщил о краже персональных данных. Затем — якобы представитель Росфинмониторинга. Он заявил, что на имя женщины оформлена доверенность для открытия счёта в пользу «недружественного государства».