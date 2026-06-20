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В Хабаровском крае женщина потеряла 4,3 млн после входа в «домовой чат»

Злоумышленники убедили женщину перевести деньги на «безопасный счёт».

В Хабаровском крае 58-летняя жительница стала жертвой дистанционных мошенников и лишилась 4,3 млн рублей, — сообщает прокуратура региона.

Схема началась с безобидного, на первый взгляд, сообщения о включении в «домовой чат». Женщине предложили подтвердить участие и ввести код из СМС.

После этого она получила уведомление якобы от «Госуслуг» о входе в личный кабинет и контактные номера «службы поддержки».

Дальше подключились «специалисты». Сначала позвонил человек, представившийся сотрудником, который сообщил о краже персональных данных. Затем — якобы представитель Росфинмониторинга. Он заявил, что на имя женщины оформлена доверенность для открытия счёта в пользу «недружественного государства».

Под давлением и в состоянии тревоги потерпевшая сняла все сбережения. Затем, следуя указаниям, установила на смартфон приложение, открыла через него счёт и перевела деньги через банкомат на так называемый «безопасный счёт».

После завершения операции связь с ней прервалась.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В прокуратуре напоминают: сообщения о «домовых чатах», «безопасных счетах» и звонки от якобы госслужб — типичные элементы обмана. Настоящие сотрудники банков и ведомств не требуют переводов и не предлагают «защиту средств».