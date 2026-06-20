Продавец из Комсомольска на Амуре похитил 8 смартфонов на 770 тыс. руб

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту хищения. Сотрудники полиции в настоящее время проводят оперативно розыскные мероприятия с целью обнаружения и изъятия похищенных смартфонов. Правоохранители проверяют возможные каналы сбыта украденного имущества и устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.