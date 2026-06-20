Мосты, площадка и амфитеатр — вторую очередь пляжа на Патрокле открыли во Владивостоке

Открытие второй очереди пляжа на Патрокле состоялось во Владивостоке. Инициатор проекта, глава и сооснователь группы компаний DNS Дмитрий Алексеев и архитектор, директор компании Concrete Jungle Феликс Машков провели экскурсию по открытой части обновленного Патрокла и показали, что уже сделано в рамках нового этапа благоустройства и какие работы еще продолжаются. За счет расширения восточной части пляж стал длиннее и глубже, превратившись из узкой полосы песка в полноценное пространство для отдыха, прогулок и спорта.
При этом проект еще далек от завершения — впереди строительство новых объектов, включая парковку, купальни и дальнейшее соединение территории с окружающими городскими маршрутами. Подробности — в материале ИА PrimaMedia.
Не просто пляж, а новая среда: как изменили пространство Патрокла.
Одной из главных особенностей обновленного Патрокла стало то, что здесь решили создавать не только пляжную линию, а полноценную городскую среду у моря. Вместо привычного прямого благоустройства с дорожками вдоль берега архитекторы использовали естественные для Владивостока мотивы — перепады высот, бухты и закрытые от ветра пространства.
Основным элементом нового рельефа стали насыпные холмы. Они разделяют территорию на разные сценарии отдыха — где-то можно гулять и любоваться видами, а где-то проводить время у воды, заниматься спортом или отдыхать с детьми. Верхний уровень Патрокла формирует прогулочную морскую тропу. Она проходит вдоль берега и дает новые точки обзора на бухту. Благодаря рельефу море не открывается сразу — пространство постепенно раскрывается перед человеком, создавая эффект прогулки по природному ландшафту.
Нижний уровень отдан пляжной жизни — здесь разместились песчаная зона, спортивные площадки, детская территория и места для спокойного отдыха. Как отмечают авторы проекта, такой подход появился не случайно. Во время подготовки территории пришлось перемещать большие объемы грунта, и вместо того, чтобы просто вывезти его, решили использовать материал для создания нового рельефа.
«Мы специально ведем благоустройство Патрокла поэтапно. У проекта есть общее видение, но после каждого этапа оно уточняется: место начинает жить, появляются новые сценарии, становится понятнее, что нужно людям и как лучше раскрыть потенциал территории», — отметил Дмитрий Алексеев в своем tg-канале (18+).
Что уже появилось на Патрокле.
Несмотря на то, что благоустройство Патрокла еще продолжается, значительная часть территории уже открыта для горожан. Сейчас здесь работают пляжная зона, прогулочные маршруты, спортивные площадки и детское пространство. Для отдыхающих появились лежаки, дополнительные душевые и вышки спасателей.
Одним из самых заметных решений стала детская площадка. От привычных пластиковых игровых комплексов здесь решили отказаться. Вместо этого сделали природное пространство с песком, камнями и рельефом, где дети могут сами придумывать игры и взаимодействовать с окружающей средой.
Площадка для пляжного спорта стала одной из самых заметных точек территории. Благодаря окружающим ступеням и мостам она напоминает небольшой открытый амфитеатр — зрители могут наблюдать за играми не только с обычных мест, но и с маршрутов вокруг площадки.
Связь между холмами обеспечивают пешеходные мосты. Они стали не просто переходами, а частью архитектуры пространства — по задумке авторов, здесь получился своеобразный «Колизей» у моря.
А что еще появится?
Проект продолжается — впереди еще несколько крупных объектов, которые должны окончательно сформировать новую городскую зону у моря. Одним из главных элементов будущей инфраструктуры станет многоуровневая парковка. Ее строительство продолжается и остается отдельной частью проекта: объект позволит решить одну из главных проблем территории — нехватку организованных мест для автомобилей в высокий сезон.
Еще одним важным элементом станет новая транспортная точка со стороны бухты Соболь. Там должна появиться автобусная остановка, рассчитанная в том числе на туристические автобусы.
На западной части пляжа в перспективе появятся купальни — отдельный водный комплекс с банной и рекреационной функцией. По задумке авторов, он должен стать еще одной точкой притяжения на Патрокле и работать в любое время года.
Как отмечают создатели проекта, благоустройство ведется поэтапно: летом территория должна оставаться доступной для отдыхающих, а основные строительные работы продолжаются в периоды, когда они меньше мешают горожанам.
«У Патрокла есть своя сложность: здесь непросто работать короткими циклами. Зимой благоустройство делать трудно, а летом пляж должен работать, а не превращаться в стройплощадку. Поэтому мы идем на компромисс: что успели сделать в межсезонье, то запускаем, а в купальный сезон основные строительные работы приостанавливаем», — уточнил Дмитрий Алексеев.
Напомним, ранее Дмитрий Алексеев рассказал, на что будет похожа купальня на пляже Патрокла во Владивостоке, которую начнут строить в сентябре этого года. Объект объединит в себе черты общественной бани «Косатка ДВ» в центре города и водного комплекса «Акватория». Купальня на Патрокле, по его словам, сейчас находится в «хорошей» стадии проектирования. Он также описал, каким ему представляется комплекс и чем вдохновлялись создатели проекта.
Инициатор проекта Дмитрий Алексеев предупредил, что парковку сдать в срок не успеют, но основные объекты откроют уже следующим летом.
Отметим, что также в планах застройщиков — создание на территории специализированного центра водных видов спорта с эллингами (помещение на берегу для хранения судов с оборудованием для их подъёма и спуска на воду. — прим. ред.). Это пространство задумано как экспериментальный формат, призванный проверить, приживется ли в этом месте постоянный «морской кластер» для тех, кто занимается активностями на воде.
Также полностью новыми элементами станут торговая галерея со сквозным обзором на море, центральная площадь-сцена на 1000 человек и многоуровневый паркинг на 300 мест, который возведут на месте нынешнего котлована.