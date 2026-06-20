Мосты, площадка и амфитеатр — вторую очередь пляжа на Патрокле открыли во Владивостоке

Открытие второй очереди пляжа на Патрокле состоялось во Владивостоке. Инициатор проекта, глава и сооснователь группы компаний DNS Дмитрий Алексеев и архитектор, директор компании Concrete Jungle Феликс Машков провели экскурсию по открытой части обновленного Патрокла и показали, что уже сделано в рамках нового этапа благоустройства и какие работы еще продолжаются. За счет расширения восточной части пляж стал длиннее и глубже, превратившись из узкой полосы песка в полноценное пространство для отдыха, прогулок и спорта.