Ту-134 разбился при столкновении с деревьями в Карелии 15 лет назад

С этим были проблемы. В 23:35, за 30 км до аэродрома, самолет снизился до высоты 500 метров, но не попал в ось полосы, а оказался левее ее на четыре километра. Поэтому штурман дал команду поворачивать вправо, и успокоил командира: «Я тебя точно выведу». Его уверенность была неуместной, поскольку на тот момент он уже совершал ошибку: вел самолет по штатной системе спутниковой навигации KLN-90 В, что при посадке делать запрещено. В частности, из-за использования этой системы экипаж брал неверные упреждения для разворота, что и привело к уклонению от оси полосы. Дополнительно этому способствовал боковой ветер 9 м/с, который сносил борт и требовал коррекции курса.