На ЧМ впервые удалили игрока с матча за прикрытый рот

В концовке первого тайма между игроками началась ссора после того, как парагваец Исидро Питта оказался на поле. Альмирон подошел к турецкому защитнику Мерту Мюльдюру и произнес что-то, при этом прикрывая рот ладонью. Арбитр принял решение об удалении только после консультации с системой видеопомощи рефери (VAR).