На ЧМ впервые удалили игрока с матча за прикрытый рот

Парагвайский футболист Мигель Альмирон, выступающий за национальную сборную, стал первым в истории игроком, получившим красную карточку за то, что закрыл рот рукой во время конфликта. Инцидент произошел на матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с командой Турции.
В концовке первого тайма между игроками началась ссора после того, как парагваец Исидро Питта оказался на поле. Альмирон подошел к турецкому защитнику Мерту Мюльдюру и произнес что-то, при этом прикрывая рот ладонью. Арбитр принял решение об удалении только после консультации с системой видеопомощи рефери (VAR).
Перед началом мирового первенства Международная федерация футбола ввела новые правила. Теперь любое действие, когда игрок закрывает рот рукой, плечом или футболкой, может стать причиной прямой красной карточки. Такие жесты рассматриваются как попытка скрыть от телекамер содержание разговора.
К концу первого тайма сборная Парагвая вела в счете 1:0. В составе парагвайцев играет защитник московского «Динамо» Хуан Касерес.
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