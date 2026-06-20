Разработаны соединения для борьбы с раком груди и диабетом

Предложенный метод основан на реакции в суперосновной (способной ионизировать слабые кислоты) среде и позволяет получать такие вещества, как целевые 4-арилпиридин-2-оны с высокими выходами до 97−98%, а также управлять их структурой, меняя условия реакции. Это открывает путь к направленному синтезу молекул с заданными свойствами. Оценка цитотоксической активности (способности химических веществ оказывать губительное воздействие на клетки) на клеточной линии рака молочной железы человека BT474 показала, что ряд полученных соединений подавляет жизнеспособность опухолевых клеток.