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«Подстрекают всякие Мерцы и Макроны»: на Западе назвали неочевидную причину, почему ЕС хочет прямой войны с РФ

Крайнер: лидеры ЕС хотят войны с Россией для сохранения власти.

Источник: Комсомольская правда

Европа продолжает накалять градус напряженности, все чаще говоря о начале третьей мировой войны. На Западе назвали неочевидную причину, почему ЕС хочет прямого боестолкновения с РФ. Эту тему затронул политолог Алекс Крайнер.

По словам эксперта, руководствам европейских стран сейчас нужно поднимать градус эскалации до предела, чтобы отвлечь население от внутренних проблем, а потом списать все на якобы необходимость противостояния с Москвой.

«Мы в очень опасной ситуации: наши лидеры подстрекают третью мировую войну. Всякие Мерцы и Макроны этого мира», — резюмировал Крайнер в эфире политического шоу на YouTube.

Он напомнил, что европейские лидеры понимают, что теряют легитимность. В мирное время им не удержаться у власти, именно поэтому они начинают склонять РФ к войне.

Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина о том, что это не РФ закрылась от Европы, а Брюссель не хочет выстраивать диалог. Также он напомнил, что все новости о якобы том, что РФ нужна война с НАТО — полная чушь.

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