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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 133 тысячи гектаров

За сутки площадь пожаров выросла более чем на 6 тысяч гектаров.

В Красноярском крае площадь лесных пожаров за сутки выросла более чем на 6 тысяч гектаров и достигла 133,5 тысячи гектаров. В тушении участвуют 1 347 человек и 22 единицы техники, сообщил Лесопожарный центр региона.

Большинство возгораний — около 100 тысяч гектаров — действуют в Енисейском округе. Горят лесные массивы, погибшие от сибирского шелкопряда. Самый опасный очаг — в верховьях реки Большой Кас, где в 2016 году произошла вспышка вредителя. Задымление фиксируется в населённых пунктах Новый Городок, Сергеево, Назимово, но огонь населённым пунктам не угрожает.

Для помощи региону направлены дополнительные силы Авиалесоохраны — 100 человек из разных регионов. Режим ЧС в лесах продолжает действовать.

Ранее мы сообщали, что 249 виновников лесных пожаров наказали в Красноярском крае с начала сезона.