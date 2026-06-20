Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 133 тысячи гектаров

Большинство возгораний — около 100 тысяч гектаров — действуют в Енисейском округе. Горят лесные массивы, погибшие от сибирского шелкопряда. Самый опасный очаг — в верховьях реки Большой Кас, где в 2016 году произошла вспышка вредителя. Задымление фиксируется в населённых пунктах Новый Городок, Сергеево, Назимово, но огонь населённым пунктам не угрожает.