Больше 40 инфекции завезли в Россию из других стран

Кроме того, в перечень завезенных в страну инфекций за указанный период, согласно данным Роспотребнадзора, включены: COVID-19, внебольничная пневмония, энтеровирусные инфекции, менингококковая инфекция, острые гепатиты (типы А, В, С, Е), острые кишечные инфекции как с установленным, так и с неустановленным возбудителем, сальмонеллез, шигеллез, коклюш, бруцеллез, клещевой боррелиоз (известный как болезнь Лайма), лихорадка чикунгунья, ОРВИ, заболевание, вызываемое вирусом Зика, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лихорадка Западного Нила, туляремия, бешенство, Крымская геморрагическая лихорадка, легионеллез, оспа обезьян, педикулез и токсоплазмоз.