Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше 40 инфекции завезли в Россию из других стран

В 2025 году на территорию Российской Федерации из зарубежных государств было занесено порядка 40 разновидностей опасных инфекционных заболеваний, среди которых малярия, чикунгунья, оспа обезьян и дизентерия.

В 2025 году на территорию Российской Федерации из зарубежных государств было занесено порядка 40 разновидностей опасных инфекционных заболеваний, среди которых малярия, чикунгунья, оспа обезьян и дизентерия. Такие сведения содержатся в информации Роспотребнадзора.

«В течение 2025 года фиксировались случаи ввоза холеры, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, сифилиса, малярии, лихорадки денге, кори, краснухи, эпидемического паротита, гриппа, а также ветряной оспы», — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, в перечень завезенных в страну инфекций за указанный период, согласно данным Роспотребнадзора, включены: COVID-19, внебольничная пневмония, энтеровирусные инфекции, менингококковая инфекция, острые гепатиты (типы А, В, С, Е), острые кишечные инфекции как с установленным, так и с неустановленным возбудителем, сальмонеллез, шигеллез, коклюш, бруцеллез, клещевой боррелиоз (известный как болезнь Лайма), лихорадка чикунгунья, ОРВИ, заболевание, вызываемое вирусом Зика, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лихорадка Западного Нила, туляремия, бешенство, Крымская геморрагическая лихорадка, легионеллез, оспа обезьян, педикулез и токсоплазмоз.

Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше