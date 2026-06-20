Сборная Турции проиграла Парагваю и лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026

Единственный мяч спустя 64 секунды после стартового свистка забил Матиас Галарса. Этот гол стал самым быстрым на этом ЧМ, предыдущее достижение было установлено в этот же игровой день в игре сборных Марокко и Шотландии. Марокканец Исмаэль Сайбари поразил ворота соперника спустя 71 секунду после стартового свистка.