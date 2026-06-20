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Сборная Турции проиграла Парагваю и лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Турции проиграла команде Парагвая во втором туре группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Санта-Кларе, штат Калифорния, и завершилась со счётом 0:1.

Источник: Life.ru

Единственный мяч спустя 64 секунды после стартового свистка забил Матиас Галарса. Этот гол стал самым быстрым на этом ЧМ, предыдущее достижение было установлено в этот же игровой день в игре сборных Марокко и Шотландии. Марокканец Исмаэль Сайбари поразил ворота соперника спустя 71 секунду после стартового свистка.

Стоит отметить, что турки весь второй тайм провели в большинстве после удаления Мигеля Альмирона, который прикрыл рот рукой в конфликтной ситуации. Это первая красная карточка в истории за подобное нарушение.

Сборная Турции потерпела второе поражение на турнире и лишилась шансов на выход в плей-офф. В первом туре они уступили австралийцам. Парагвай одержал первую победу и с тремя очками занимает третье место в группе D.

В заключительном туре квартета Турция встретится с США, а Парагвай сыграет с Австралией. Матчи пройдут в ночь на 26 июня.

Турки стали второй сборной, лишившейся шансов на плей-офф. Ранее схожий результат показала сборная Гаити, которая проиграла оба стартовых матча на ЧМ-2026.

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