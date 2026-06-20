В Башкирии начали жаловаться на отсутствие мобильного интернета

Важно: ограничение мобильного интернета не касается голосовой связи и проводного интернета. Экстренные службы работают в штатном режиме. В случае ЧП можно позвонить по номеру 112. Вызовы принимаются даже с телефонов без сим-карты. Поэтому вызвать скорую помощь, пожарных или полицию получится в любом случае.