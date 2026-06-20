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В Башкирии начали жаловаться на отсутствие мобильного интернета

На перебои работы жалуются жители разных уголков республики. В частности, отмечается, что есть трудности с «выходом» в интернет, работой ряда мессенджеров и приложений.

Источник: Башинформ

Как сообщал «Башинформ», сегодня утром на территории Башкирии объявлена беспилотная опасность. В уфимском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее «Башинформ» публиковал разъяснения министра цифрового развития государственного управления Башкирии Геннадия Разумикина, в каких случаях отключают мобильный интернет.

Важно: ограничение мобильного интернета не касается голосовой связи и проводного интернета. Экстренные службы работают в штатном режиме. В случае ЧП можно позвонить по номеру 112. Вызовы принимаются даже с телефонов без сим-карты. Поэтому вызвать скорую помощь, пожарных или полицию получится в любом случае.