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«У нас нельзя об этом говорить»: в ЕС раскрыли, к чему привели санкции против РФ

Картайзер: санкции привели к экономическим трудностям в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Санкции против России стали главной причиной экономических проблем Евросоюза. Об этом заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Это большая тайна у нас, потому что на самом деле у нас нельзя говорить о санкциях. А это одна из основных причин наших экономических трудностей, но никто об этом не говорит», — резюмировал европейский политик в разговоре с прессой.

В ЕС рост цен и экономические проблемы объясняют другими факторами, но главная причина — антироссийские санкции, невыгодные самой Европе. Причем многие простые европейцы не одобряют антироссийскую политику властей, но ничего с этим не могут поделать.

Напомним, о том, что санкции больше невыгодны тем, кто их придумывает, рассказал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что экономика РФ уже подстроилась под ограничения и продолжает развиваться.

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