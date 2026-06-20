Как волгоградцы отстояли трость и картуз Петра Великого

Нередко гости Волгограда, увидев на набережной города памятник Петру I, задаются вопросом: почему его установили в городе на Волге и какое отношение имеет к нему последний русский царь и первый император Всероссийский? Не знают этого и многие волгоградцы. Все тайны будут раскрыты в материале «АиФ» — Нижнее Поволжье".
От бомбардира Алексеева до царя Петра.
Памятник первому русскому императору работы заслуженного художника России, скульптора Сергея Щербакова был в начале 2026 г. установлен на Центральной набережной Волгограда.
«В Царицыне царь Пётр I бывал трижды, — объясняет зав. отделом научно-экспозиционной работы областного краеведческого музея Ирина Талдыкина. — Впервые это произошло в 1695 г., в пору азовских походов — военных кампаний России против турецкой Османской империи. В Царицыне он побывал тогда ещё просто как “бомбардир Пётр Алексеев”».
Затем Пётр Великий дважды, в мае и ноябре 1722 г. посетил Царицын во время своего персидского похода. Тогда он и подарил царицанам свои трость и картуз.
«Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, — раскрывает обстоятельства ноябрьского визита 1722 г. Ирина Талдыкина. — Струг, на котором в конце ноября следовал по Волге со своей свитой Пётр I, теперь уже — российский император, из-за морозов застрял в волжских льдах. Ближайшим к месту его ледового плена населённым пунктом оказался Царицын — до него оставалось 113 вёрст (одна верста — это 1,067 км. — Ред.). За царём прислали из города сани. На них Пётр I с супругой, императрицей Екатериной Алексеевной, и прибыли в Царицын».
Почти девять дней провели они здесь. При этом царь много работал: вставал, как обычно, около четырёх часов утра, совершал обходы строящейся здесь, на Волге, крепости, делал важные замечания для строителей. К нему приезжали курьеры по особым поручениям, царь подписывал указы, отправлял из города письма.
Пётр Великий побывал и в царицынских храмах, в том числе в Свято-Троицкой церкви, одном из первых каменных зданий Царицына, до наших дней не сохранившемся (церковь находилась на месте нынешней верхней террасы Центральной набережной, в районе спуска к реке Царица. — Ред.). В ней он читал богослужебную книгу «Апостол».
Здесь же, в Царицыне, пышно отпраздновали именины императрицы Екатерины Алексеевны — в честь этого в городе палили пушки. Для небольшого городка, насчитывавшего тогда от силы тысячу жителей, пребывание императора было ни с чем не сравнимым событием. К тому же царь вёл себя демократично: так, во время одной из прогулок по городу он подарил царицанам свои трость и картуз.
Позабытые на сто лет.
Любопытно, что личные вещи царя около ста лет пролежали в Царицыне в цейхгаузе (на складе. — Ред.) инвалидной роты почти забытыми. Вспомнили горожане о них лишь в начале XIX в., во время эпидемии чумы, поразившей Поволжье. Тогда раритеты поместили в здание Земской царицынской думы. С тех пор их там показывали знатным гостям. В 1872 г. ценности вывозили в Москву, на политехническую выставку, а также на выставки в губернский центр, которым был тогда Саратов. Там местные власти хотели было оставить их, но царицане этого не допустили.
После создания в Царицыне краеведческого музея в 1914 г. трость и картуз передали туда. Раритеты сумели сохранить во время Сталинградской битвы — их вывезли в эвакуацию.
В 1970 г. картуз очень не хотели возвращать из Загорска, куда забирали на реставрацию, мотивируя тем, что такой реликвии место в столичном музее. Но волгоградские музейные работники ценный экспонат отстояли.
Кстати.
В Царицынском зале краеведческого музея можно увидеть ряд экспонатов, связанных с петровским временем.
Это, например, карта Петрова вала, который представлял собой первую попытку прорыть канал между Волгой и Доном. Она оказалась неудачной. По сей день в Камышинском районе можно увидеть остатки вала.
Есть и макет корабля «Крепость», созданного на Паншинской верфи на Дону в казачьем городке на острове. Это был один из первых русских кораблей, участвовавших в доставке в Константинополь русского посольства для подписания договора с турецким султаном.