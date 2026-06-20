Как волгоградцы отстояли трость и картуз Петра Великого

Любопытно, что личные вещи царя около ста лет пролежали в Царицыне в цейхгаузе (на складе. — Ред.) инвалидной роты почти забытыми. Вспомнили горожане о них лишь в начале XIX в., во время эпидемии чумы, пора­зившей Поволжье. Тогда раритеты поместили в здание Земской царицынской думы. С тех пор их там показывали знатным гостям. В 1872 г. ценности вывозили в Москву, на политехническую выставку, а также на выставки в губернский центр, которым был тогда Саратов. Там местные власти хотели было оставить их, но царицане этого не допустили.