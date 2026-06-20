Почти 100 домов в Ростове остаются без горячей воды

В Ростове-на-Дону после обещанного срока горячая вода в ряде домов так и не появилась. Причина — в гидравлических испытаниях, на теплосетях выявляются новые дефекты, требующие ремонта. Об этом сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.