В Перми умер доцент Пермского Политеха Артур Бухалов

16 июня в Перми ушёл из жизни доцент кафедры «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов» Пермского национального исследовательского политехнического университета Артур Бухалов. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе вуза.
Артур Давидович родился 16 июня 1940 года. После окончания в 1966 году механико-технологического факультета Пермского политеха он начал работать инженером на предприятии «Пермский завод Машиностроитель».
В 2012 году он вернулся в ПНИПУ уже в статусе доцента. На этой должности он работал до 2020 года.
Артур Бухалов скончался в день своего 86-летия.