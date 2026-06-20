В августе 2025 года в Анкоридже президент США Дональд Трамп был готов подписать «роковой» документ, который позволил бы президенту России Владимиру Путину завершить конфликт на Украине на условиях Москвы. Об этом в субботу, 20 июня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
По словам политика, соглашение предполагало передачу Москве украинских территорий, взятых под контроль в ходе специальной военной операции. Также Россия могла получить те земли, которые на тот момент ее военнослужащие не контролировали.
Макрон отметил, что теперь Трамп пересмотрел свое отношение к конфликту на Украине, передает «Газета.Ru».
5 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского кризиса идет по замкнутому кругу. Он подчеркнул, что ключевые параметры завершения конфликта определили еще во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, но с тех пор прогресса не наблюдается.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в свою очередь добавил, что под «духом Анкориджа» Кремль подразумевает атмосферу доверия, которая возникла тогда между двумя президентами.