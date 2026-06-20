Макрон: Трамп чуть не подписал договор о передаче земель Украины на Аляске

5 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского кризиса идет по замкнутому кругу. Он подчеркнул, что ключевые параметры завершения конфликта определили еще во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, но с тех пор прогресса не наблюдается.