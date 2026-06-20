Маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде изменены до 21 июня

Для автобусов № 31, 62 и 180 посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Оперный театр» на улице Белинского. Для остальных указанных автобусных и всех электробусных маршрутов остановка «Оперный театр» на улице Белинского будет временно исключена из схемы движения.