Маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде изменены до 21 июня

В период с 19 по 21 июня 2026 года в Нижнем Новгороде будут действовать временные изменения в организации движения для десяти автобусных и трех электробусных маршрутов.
По информации Центра развития транспортных систем (ЦРТС), данные корректировки обусловлены полным перекрытием проезжей части на улице Ванеева — ее перекрывают из-за проведения плановых работ по замене подземного трубопровода.
Временное ограничение движения для сквозного проезда будет действовать с 22:00 пятницы, 19 июня, до 23:00 воскресенья, 21 июня.
В указанный период будет закрыт перекресток улиц Ванеева и Невзоровых. Маршруты № 20, 31, 36, 41, 61, 62, 70, 91, 94, 180, а также электробусы Э-9, Э-13 и Э-17 будут перенаправлены по улицам Белинского, Ошарской и Генкиной.
Для автобусов № 31, 62 и 180 посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Оперный театр» на улице Белинского. Для остальных указанных автобусных и всех электробусных маршрутов остановка «Оперный театр» на улице Белинского будет временно исключена из схемы движения.