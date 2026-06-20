В Красноярске подросток утонул в озере, притворяясь тонущим

По данным ведомства, вечером 19 июня подросток с друзьями отдыхал на берегу озера вблизи дома по улице Монтажников, причем в месте, где запрещено купаться. Мальчик нырял с пирса и притворялся тонущим. В какой‑то момент он не вынырнул. Его тело доставили другие отдыхающие.