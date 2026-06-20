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В аэропорту Челябинска отменили и задержали рейсы 20 июня

С чем связаны перебои в расписании.

Источник: 1obl.ru

Сегодня, 20 июня, в аэропорту Челябинска задерживаются четыре рейса. Еще две авиакомпании отменили вылеты, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на онлайн-табло воздушной гавани Курчатов и Росавиацию.

Ночной рейс 6K 1127 Челябинск — Анталья отменен по решению авиакомпании. Вечерний рейс в Турцию задержится на два часа из-за позднего прибытия воздушного судна. По той же причине ожидается задержка рейса в Хургаду: его перенесли с 17:30 на 18:00.

Кроме того, задерживаются два рейса в Москву и Сочи из-за действовавших ограничений в зонах прибытия. Рейс ДР 5568 перенесли с 06:30 на 13:55, рейс FV 6630 — с 15:45 на 01:00 21 июня.

Пассажиров просят держать связь с авиакомпаниями.