В аэропорту Челябинска отменили и задержали рейсы 20 июня

Сегодня, 20 июня, в аэропорту Челябинска задерживаются четыре рейса. Еще две авиакомпании отменили вылеты, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на онлайн-табло воздушной гавани Курчатов и Росавиацию.
Ночной рейс 6K 1127 Челябинск — Анталья отменен по решению авиакомпании. Вечерний рейс в Турцию задержится на два часа из-за позднего прибытия воздушного судна. По той же причине ожидается задержка рейса в Хургаду: его перенесли с 17:30 на 18:00.
Кроме того, задерживаются два рейса в Москву и Сочи из-за действовавших ограничений в зонах прибытия. Рейс ДР 5568 перенесли с 06:30 на 13:55, рейс FV 6630 — с 15:45 на 01:00 21 июня.
Пассажиров просят держать связь с авиакомпаниями.