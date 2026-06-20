В аэропорту Челябинска отменили и задержали рейсы 20 июня

Ночной рейс 6K 1127 Челябинск — Анталья отменен по решению авиакомпании. Вечерний рейс в Турцию задержится на два часа из-за позднего прибытия воздушного судна. По той же причине ожидается задержка рейса в Хургаду: его перенесли с 17:30 на 18:00.