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Турция проиграла в матче с Парагваем со счетом 0:1 на ЧМ-2026

Сборная Турции уступила команде Парагвая со счетом 0:1 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе D: США (6 очков в 2 матчах), Австралия (3;2), Парагвай (3;2), Турция (0;2).

Сборная Турции уступила команде Парагвая со счетом 0:1 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе D: США (6 очков в 2 матчах), Австралия (3;2), Парагвай (3;2), Турция (0;2).

В составе сборной Парагвая гол забил Матиас Галарс на 64-й секунде матча. Этот гол является самым быстрым на чемпионате мира 2026 года.

Полузащитник парагвайцев Мигель Альмирон в конце первого тайма получил красную карточку. Футболист стал первым игроком в истории ЧМ, которого удалили за прикрытый рот во время спора с соперником.

Матч проходил на стадионе в Сан-Франциско. Чемпионат мира по футболу проводят в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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