Турция проиграла в матче с Парагваем со счетом 0:1 на ЧМ-2026

Сборная Турции уступила команде Парагвая со счетом 0:1 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе D: США (6 очков в 2 матчах), Австралия (3;2), Парагвай (3;2), Турция (0;2).
В составе сборной Парагвая гол забил Матиас Галарс на 64-й секунде матча. Этот гол является самым быстрым на чемпионате мира 2026 года.
Полузащитник парагвайцев Мигель Альмирон в конце первого тайма получил красную карточку. Футболист стал первым игроком в истории ЧМ, которого удалили за прикрытый рот во время спора с соперником.