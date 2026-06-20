Собчак заявила, что находится в черных списках на телевидении с 2022 года

16 мая Данила Козловский рассказал, что в последние годы ему пришлось отказаться от части работы и взять паузу из-за критики. Он отметил, что это время помогло ему переосмыслить многие вещи, заняться новыми идеями и подготовиться к возвращению на сцену и киноэкраны. Актер подчеркнул, что продолжал жить в Москве и Санкт-Петербурге, а за границу ездил только к дочери.