Финский и латышский политики поссорились из-за России: подробности

Напомним, Антониу Кошта высказал свою точку зрения о том, что Европе пора бы наладить отношения с Москвой. Эти слова вызвали гнев у европолитиков. Из-за сложившейся ситуации Коште пришлось оправдываться и извиняться за свои слова о России.