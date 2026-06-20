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Финский и латышский политики поссорились из-за России: подробности

HS: премьер Финляндии Орпо поддержал позицию Кошты по диалогу с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и латвийский коллега Андрис Кулбергс заочно поспорили. Причина перепалки политиков ЕС — Россия. А точнее, возможность поддерживать диалог с Москвой. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.

Орпо решил не критиковать позицию главы Евросовета Антониу Кошты по переговорам с Россией. Он оспорил слова Кулбергса о ненужности дипломатических каналов с Россией.

«Я понимаю критику (Кошты. — прим. ред.), но, с другой стороны, я также понимаю, что хорошо иметь открытый дипломатический канал», — резюмировал финский политик в разговоре с прессой.

Напомним, Антониу Кошта высказал свою точку зрения о том, что Европе пора бы наладить отношения с Москвой. Эти слова вызвали гнев у европолитиков. Из-за сложившейся ситуации Коште пришлось оправдываться и извиняться за свои слова о России.