Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае интернет-покупка закончилась пустой коробкой

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

В Хабаровском крае, в Ванинском районе 35-летний местный житель стал жертвой дистанционного мошенничества при покупке телефона в интернете и потерял около 32 тысяч рублей, — сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина нашёл в сети объявление о продаже сотового телефона по выгодной цене и полностью оплатил товар. Продавец сообщил, что посылка отправлена почтой.

После получения отправления в почтовом отделении мужчина не стал вскрывать коробку на месте. Уже дома он обнаружил, что внутри посылки нет заказанного телефона — коробка оказалась пустой.

Попытка вернуть деньги через «интернет-магазин» результата не дала. После этого покупатель обратился в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В полиции напоминают: предложения с «слишком выгодной ценой» в интернете часто оказываются обманом. Перед оплатой важно проверять продавца и не переводить деньги без гарантий сделки.