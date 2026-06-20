В Хабаровском крае интернет-покупка закончилась пустой коробкой

В Хабаровском крае, в Ванинском районе 35-летний местный житель стал жертвой дистанционного мошенничества при покупке телефона в интернете и потерял около 32 тысяч рублей, — сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.
Мужчина нашёл в сети объявление о продаже сотового телефона по выгодной цене и полностью оплатил товар. Продавец сообщил, что посылка отправлена почтой.
После получения отправления в почтовом отделении мужчина не стал вскрывать коробку на месте. Уже дома он обнаружил, что внутри посылки нет заказанного телефона — коробка оказалась пустой.
Попытка вернуть деньги через «интернет-магазин» результата не дала. После этого покупатель обратился в полицию.
По факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
В полиции напоминают: предложения с «слишком выгодной ценой» в интернете часто оказываются обманом. Перед оплатой важно проверять продавца и не переводить деньги без гарантий сделки.