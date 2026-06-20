В краеведческом музее Нанайского района установили тактильно-звуковой терминал

Краеведческий музей имени А. П. Ходжер Нанайского района оснастили интерактивной тактильно-звуковой стойкой. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», оборудование установлено в рамках национального проекта «Семья», реализуемого во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина.
Новый терминал позволяет посетителям, в том числе маломобильных групп, знакомиться с историей и культурой нанайского народа.
На дисплее размещены тактильные изображения музейных предметов: шаманской маски, оморочки, свадебного халата сикэ, куклы Акоан и других артефактов быта. Кроме того, в базу включены портреты выдающихся земляков — писателей, поэтов, ученых, художников и участников Великой Отечественной войны.
При нажатии кнопки рядом с изображением на верхнем экране воспроизводится видеолекция с информацией об истории предмета, дате его создания или биографии персоналии.
В музее отметили, что появление стойки — шаг к формированию доступной среды, обеспечивающей равные возможности для всех категорий граждан при обращении к региональному культурному наследию.