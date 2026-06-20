Еще один дом по реновации появился на Леснорядской улице

Кроме того, придомовую территорию планируется благоустроить с учетом принципов безбарьерной среды. Во дворе появятся 2 детские игровые и спортивная площадки, а также зона для спокойного отдыха. Здесь же проложат прогулочные дорожки с нескользящим покрытием. Для автомобилистов предусмотрены подземный и гостевой паркинги.