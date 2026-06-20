Сделать правильный выбор: как студенты в РФ находят свой вуз или колледж

Старт взяли все: сотни тысяч выпускников подают документы в колледжи и университеты — 20 июня в России началась приемная кампания. Сейчас подать заявление на поступление стало заметно проще: очередей в приемных комиссиях все меньше, а пухлые папки с бумагами уходят в прошлое. Достаточно зайти на «Госуслуги», выбрать учебное заведение и отправить заявление — остальное сервис подгрузит сам. О том, как национальные проекты «Молодёжь и дети» и «Экономика данных» меняют путь абитуриента, рассказываем на реальных примерах.
Цифровая приемная: 10 минут на пять вузов.
«Подготовка к приемной кампании вышла на финишную прямую: важно обеспечить ее качественное, прозрачное и безопасное проведение. В новом учебном году абитуриентам доступно порядка 880 тыс. бюджетных мест на программах СПО и свыше 620 тыс. — в высшем образовании. Наибольшее количество — по инженерным и техническим специальностям. Мы стремимся, чтобы ребята выбирали востребованные на рынке труда специальности и в будущем успешно трудоустраивались», — комментирует вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Подать документы можно тремя способами: онлайн через жизненные ситуации «Поступление в вуз онлайн» и «Поступление в СПО онлайн» на портале госуслуг, лично в приемной комиссии или по почте. Внутри жизненных ситуаций можно пройти профориентацию и подобрать учебные заведения исходя из своих оценок и баллов. Степан Харитонов из Перми в прошлом году выбрал первый вариант. Ему хватило 10 минут за ноутбуком, чтобы отправить пакет документов сразу в пять университетов на направления, связанные с информатикой, искусственным интеллектом и математическим моделированием.
«Одна из самых удобных функций — возможность через сервис подать согласие на зачисление», — вспоминает он.
Абитуриенты могут подать документы онлайн через жизненные ситуации «Поступление в вуз онлайн» и «Поступление в СПО онлайн» на «Госуслугах», лично в приемной комиссии или по почте.
Сегодня Степан учится на факультете прикладной математики и механики Пермского национального исследовательского политехнического университета. Кстати, в прошлом году 98% заявлений в этот вуз подали именно онлайн.
Сервис на «Госуслугах» сам подгружает бо́льшую часть сведений и позволяет отслеживать судьбу заявления в реальном времени. Как отмечают в приемной комиссии Пермского политеха, доля ребят из других городов выросла с 18% до 26%. Дистанция для них перестала быть препятствием.
Когда будущее начинается со школы.
Подростки присматриваются к будущей профессии еще в школе. Так, технический колледж «Логос» в городе Боровске Калужской области, созданный по федеральному проекту «Профессионалитет», приглашает девятиклассников на четырехдневный интенсив «КиберСтраж». Заявки принимают до 15 июля — время еще есть. С 20 по 23 июля здесь пройдут квесты, деловые игры, питч-сессии, а наставниками станут эксперты Positive Technologies, Яндекса, InfoWatch и других ведущих ИТ-компаний страны. Ребята узнают, что такое когнитивная безопасность, приватность данных и работа с открытыми источниками. По итогам лучшие получат дипломы, а все участники — сертификаты о прохождении интенсива.
В «Логосе» готовят тех, кто будет администрировать сети, управлять программным обеспечением и ремонтировать медицинские аппараты. На каждое из шести направлений выделено по 15 бюджетных мест. Но главное — опорные предприятия участвуют и в обучении, и в профориентации, и в организации практики, и в оценке выпускников, а также в их трудоустройстве.
Такой подход — основа образовательных программ «Профессионалитет», которые сегодня охватывают 1730 колледжей и техникумов по всей стране. Например, в Хакасии, на базе Черногорского техникума отраслевых технологий педагогический кластер федерального проекта выглядит как лаборатория будущего. Здесь студенты программируют робота-собаку и придумывают, как с его помощью сделать занятия более вовлекающими для детей. В учебном заведении оборудовали новые аудитории с тренажерами и пособиями, а учебные планы переписали под актуальные запросы рынка.
«Участие в “Профессионалитете” позволило полностью обновить подход к подготовке педагогических кадров. Мы создали современную инфраструктуру, закупили новое оборудование и перестроили программы под запросы работодателей. 84% выпускников успешно трудоустраиваются. Это доказывает, что выбранная стратегия работает, а выпускники востребованы на рынке труда Хакасии», — говорит директор техникума Наталья Поликарпова.
Такие результаты не единичны. Интерес к профессии растет по всей стране: в России трудится более миллиона учителей, и педагогика стабильно входит в тройку самых популярных направлений. В прошлом году конкурс в некоторых вузах достигал 12 человек на бюджетное место. Найти себя в профессии поможет навигатор педагогического образования будьучителем.рф.
От Арктики до IT: наука и инженерия нового поколения.
Молодые люди, которым интересны техника и наука, часто хотят стать инженерами. Так, в Череповецком государственном университете (ЧГУ) Вологодской области действует передовая инженерная школа «Низкотемпературные решения». Ее студенты — 180 человек — испытывают сталь при −170 °C и ниже, моделируя условия Арктики или работы в среде сжиженного природного газа, например, внутри резервуаров для его хранения и транспортировки. Студенты проводят реальные индустриальные исследования по заказам промышленных компаний.
«Лаборатория решает задачи федерального уровня, — подчеркивает ректор университета Ольга Лягинова. — Для студентов это уникальная возможность работать на передовом оборудовании и вносить вклад в стратегические задачи страны».
Кстати, к 2030 году сеть подобных инженерных школ вырастет вдвое — со временем они появятся в полусотне регионов.
Навигатор для абитуриента: где искать помощь.
Иногда в многообразии возможностей будущим студентам трудно сориентироваться. Для таких случаев с 1 по 30 июня круглосуточно работает контакт-центр для поступающих в вузы: 8−800−444−51−15. Там консультируют по целевому обучению, квотам для иностранцев, специальным условиям для людей с инвалидностью и другим вопросам. Когда приемная кампания завершится, центр продолжит помогать уже по всем темам высшего образования и науки.
В новом учебном году абитуриентам доступно порядка 880 тыс. бюджетных мест на программах СПО и свыше 620 тыс. — в высшем образовании.
Для поступающих в колледжи в пяти регионах России — Волгоградской, Костромской, Ленинградской, Ульяновской областях и Красноярском крае — также запущены горячие линии поддержки. Контактные данные можно найти по ссылке.
Как видите, за спиной абитуриента 2026 года не только портал с удобным интерфейсом, но и целая экосистема поддержки: от наставников в колледжах до инженерных полигонов, от профориентационных интенсивов до консультантов на горячей линии. И суть этой системы не в том, чтобы просто принять документы, а в том, чтобы помочь каждому найти свой путь — в лаборатории, у станка или в школьном классе.
Молодым людям в России помогает раскрывать свои способности нацпроект «Молодёжь и дети». По всей стране строят современные школы, педагоги учатся новым методикам работы, студенты занимаются в комфортных кампусах с современным оборудованием, вузы участвуют в специальных программах развития, а еще проводятся различные грантовые конкурсы и форумы для обмена опытом. И, конечно же, «Профессионалитет» выводит среднее профессиональное образование на принципиально новый уровень.
А технологии делают эту поддержку доступной из любой точки страны. За это отвечает нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»: госуслуги доступны онлайн, интернет приходит в отдаленные уголки, российские разработчики получают поддержку, а люди и бизнес защищены от киберугроз.
Так и работают эти два механизма: в аудиториях и лабораториях создают возможности, а цифровые сервисы делают их ближе и понятнее каждому абитуриенту.