Сделать правильный выбор: как студенты в РФ находят свой вуз или колледж

Как видите, за спиной абитуриента 2026 года не только портал с удобным интерфейсом, но и целая экосистема поддержки: от наставников в колледжах до инженерных полигонов, от профориентационных интенсивов до консультантов на горячей линии. И суть этой системы не в том, чтобы просто принять документы, а в том, чтобы помочь каждому найти свой путь — в лаборатории, у станка или в школьном классе.