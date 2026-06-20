Атаку БПЛА отразили в четырех районах Дона

В ночь на 20 июня силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По данным главы области, уничтожение БПЛА было осуществлено в четырёх районах: Чертковском, Миллеровском, Морозовском, Красносулинском.
На текущий момент областные власти не располагают информацией о пострадавших или разрушениях на земле. Ситуация остаётся на контроле, данные продолжают уточняться.
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