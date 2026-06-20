Акция «Зелёный трудовой десант»: в Красноярском крае привели в порядок заказники и памятники природы

В рамках ежегодной акции «Зелёный трудовой десант» специалисты дирекции по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) Красноярского края и волонтёры провели уборку в заказниках, памятниках природы и популярных местах отдыха. Основная цель акции, инициированной министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, — очистить леса и берега от мусора — горючего материала, таким образом снизив риск возникновения природных пожаров. В экологических субботниках, которые проходили с 12 мая по 19 июня, приняли участие 210 аквтивистов. Было очищено от мусора более 200 гектаров особо охраняемых природных территорий краевого значения: 12 памятников природы и 6 заказников. Кроме того, в порядок волонтеры привели и популярные места отдыха — участки лесных массивов и берегов рек. Как отметил глава краевой дирекции Максим Замыслов, несмотря на охрану, природные территории страдают от следов пребывания туристов. Для сохранения и приведения в порядок этих уникальных участков и проводятся такие акции.