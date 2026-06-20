Вопросы бизнеса и «Молочной кухни» обсудили с министром в Хабаровском крае

19 июня министр промышленности и торговли Хабаровского края Харун Жекерияевич Карчаев провёл личный приём жителей Амурского района. Граждане обратились с вопросами по реализации проекта «Молочная кухня», развитию жилищного строительства, налогообложению торговых комплексов и региональным мерам поддержки предпринимателей., сообщает пресс-служба Администрации Амурского района. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.