80 рублей за измену Родине: как мошенники обманывают детей в 2026 году

«На одной из лекций ко мне обратилась студентка, — рассказывает Наталья Халезова. — Говорит: у нее была карта, давно ей не пользовалась, не знает, где она. Вдруг девушку вместе с мамой вызвали в полицию: по ее счёту прошли деньги, она стала дроппером, подозревается в мошенничестве, должна полмиллиона рублей. А у родителей таких денег нет. Что делать? В этом случае помочь может только адвокат».