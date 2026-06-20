80 рублей за измену Родине: как мошенники обманывают детей в 2026 году

Мошенники сделали детей своей главной мишенью: от банального обмана со звонками от спецслужб до съемки могил военнослужащих. Портал «Живем в Нижнем» узнал, какие схемы используют против подростков в 2026 году.
Ложные учителя.
Только в 2026 году жертвами мошенников официально признаны 13 юных нижегородцев, сообщили порталу «Живем в Нижнем» в региональном ГУ МВД. По словам Натальи Халезовой, автора просветительского проекта «Меня не обмануть!» и заместителя председателя Общественного совета при УМВД Нижнего Новгорода, в этом году аферисты действуют нагло и изобретательно.
Спектр уловок широк: от классических звонков с требованием «спасти родителей от тюрьмы» до обмана в онлайн-играх и звонков от лжеучителей или вымышленных школьных медсестер.
Под влиянием злоумышленников дети переводят деньги с родительских карт, позволяют вынести из дома сейфы, а пока мама и папа спят — оформляют на них кредиты. Самые юные жертвы аферистов учатся в первом-втором классе: им едва исполнилось семь-восемь лет.
Звонки от «силовиков».
Самый популярный способ, которым мошенники обманывают детей и подростков, — это угроза уголовным делом.
«Аферисты пишут в мессенджер или звонят ребенку, говорят, что на его маму или папу оформлены кредиты, и деньги переведены в недружественную страну, либо идут прямые переводы на спонсирование ВСУ, экстремистов, террористов. И семье якобы грозит уголовное наказание. Итог: подросток перечисляет родительские деньги на безопасный счет или отдает курьерам», — рассказала Наталья Халезова.
Обман в мобильных играх.
Аферисты отлично знают, как обмануть детей в играх. Они заводят фальшивые аккаунты, выходят на школьников в чатах и от имени организаторов «розыгрышей» обещают бесплатную игровую валюту или редкие скины. Ребёнок радуется выигрышу, не подозревая, что его просто разводят.
«Под этим предлогом просят передать данные банковской карты взрослых, логины и пароли от платежных приложений, либо ночью, когда родители спят, взять телефон и выполнить простое задание через мобильный банк мамы или папы», — рассказала Наталья Халезова.
Фото: Геннадий Дьячук.
Съемка могил участников СВО.
Одна из самых новых схем — это сомнительная «подработка» для подростков. «Работодатели» из мессенджеров им предлагают фотографировать могилы бойцов СВО. За каждый снимок обещают по 80 рублей. Но на деле за такое грозит до 12 лет тюрьмы по статье о госизмене.
«Эту новую ловушку я обнаружила в одном мессенджере. Я регулярно проверяю сомнительные подработки в рамках своих журналистских расследований. Откликнулась на очередное сообщение о работе, представилась подростком. И мне предложили снимать могилы бойцов СВО. Как объясняют в полиции, эту информацию используют в своих преступных целях, в том числе при обмане родственников военнослужащих. Поэтому за данные действия может грозить статья за госизмену. По такому же принципу мошенники могут попросить снимать заводы и другие стратегические объекты», — отметила Наталья Халезова.
Ответы на ЕГЭ.
Перед экзаменами в мессенджерах активизируются «продавцы ответов» на ЕГЭ и ОГЭ. Выпускникам предлагают за деньги скачать экзаменационные варианты. На деле после оплаты аферисты либо пропадают без следа, либо скидывают заведомо неправильные ответы.
Летняя подработка.
Летом мошенники особенно активно охотятся на подростков, которые хотят заработать. Схема старая, но действенная: аферисты рассылают сообщения от имени известных брендов и компаний — обещают простую работу и высокую зарплату.
Стоит подростку откликнуться, как ему тут же присылают ссылку, где якобы нужно «оформиться на работу». На самом деле ссылка ведёт на поддельный сайт. Как только ребёнок переходит по ней и вводит данные, мошенники крадут его личную информацию, взламывают аккаунты и получают доступ к онлайн-банку родителей.
Профессия — дроппер?
Подростков втягивают в так называемые дропперские схемы. Если говорить просто, дропперы — это те, кто за деньги открывает мошенникам доступ к своему мобильному банку или продает свою банковскую карту, а те через неё обналичивают украденные средства.
Фото: Геннадий Дьячук.
Как сообщили в нижегородском главке МВД, только в 2026 году возбудили 262 уголовных дела против дропперов. И в 35 из них фигурируют школьники. Такая «лёгкая подработка» может обернуться для подростка реальным тюремным сроком — до трёх лет. Причём отвечать по закону придётся уже с 16 лет. Но стать дроппером можно и поневоле.
«На одной из лекций ко мне обратилась студентка, — рассказывает Наталья Халезова. — Говорит: у нее была карта, давно ей не пользовалась, не знает, где она. Вдруг девушку вместе с мамой вызвали в полицию: по ее счёту прошли деньги, она стала дроппером, подозревается в мошенничестве, должна полмиллиона рублей. А у родителей таких денег нет. Что делать? В этом случае помочь может только адвокат».
Как защитить детей от мошенников?
Сотрудники нижегородской полиции советуют родителям почаще разговаривать с детьми на серьёзные темы и объяснять, как действуют мошенники. Ещё можно обратиться к оператору связи, чтобы ограничить доступ ребёнка к опасным и вредным сайтам.
Важно запомнить несколько простых правил: не рассказывайте детям, где вы храните крупные суммы денег, не делитесь паролями от онлайн-банков и кодами от сейфов.
Наталья Халезова в рамках своего проекта «Меня не обмануть!» запустила новую общественную кампанию по защите детей и подростков — «Я тебя никому не отдам». Ее главная мысль простая: не продавать карты, не сдавать в аренду аккаунты в мессенджерах, соцсетях и Госуслугах, не говорить коды по телефону, не отдавать деньги родителей и не соглашаться на сомнительную подработку, в ходе которой подростка могут завербовать на помощь мошенникам, поджог или даже теракт. Не позволяйте киберпреступникам распоряжаться вашей жизнью, не давайте втянуть себя в их игры.
Мошенники не щадят никого, но дети для них — особенно легкая цель. Лучшая защита — ваша бдительность и доверительные разговоры с ребёнком. Вовремя расскажите ему об опасностях и научите распознавать ложь. Это может спасти вашу семью.