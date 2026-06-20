Считавшуюся утерянной песню Цоя могут опубликовать после выхода документального фильма

«Мы пока не поднимали этот вопрос с коллективом группы “Кино”, поскольку в первую очередь необходимо выпустить сам фильм, затем подготовить его англоязычную версию, возможно, также адаптировать на французский. Однако я почти убежден, что мы представим эту запись публике — она определенно должна увидеть свет», — отметил продюсер.