Считавшуюся утерянной песню Цоя могут опубликовать после выхода документального фильма

Обнаруженная на территории Швеции аудиозапись композиции Виктора Цоя «Дети минут» может стать доступной для широкой аудитории после завершения работы над документальным проектом «Привет Карлу Густаву». Такую информацию предоставил продюсер ленты Сергей Чубраев.
«Мы пока не поднимали этот вопрос с коллективом группы “Кино”, поскольку в первую очередь необходимо выпустить сам фильм, затем подготовить его англоязычную версию, возможно, также адаптировать на французский. Однако я почти убежден, что мы представим эту запись публике — она определенно должна увидеть свет», — отметил продюсер.
Чубраев добавил, что у героини киноленты Сары Океррен сохранились видеоматериалы, которые специалисты еще не успели внимательно изучить. «Сара продолжает хранить видеокассеты. Мы не просматривали их полностью. Вероятно, нас могут ждать новые открытия», — подчеркнул продюсер.
Документальная работа «Привет Карлу Густаву», снятая режиссером Андреем Айрапетовым, рассказывает о том, как в Швеции была найдена ранее неизвестная версия песни Виктора Цоя «Дети минут», долгое время считавшаяся потерянной. Основой для фильма послужили материалы из личного архива шведки Сары Океррен, которая была дружна с музыкантом и участниками группы «Кино» в восьмидесятые годы.
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