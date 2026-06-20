Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чернышенко рассказал о масштабах стартовавшей приемной кампании

Приемную кампанию в России начали более тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Приемную кампанию в России начали более тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Приемная кампания в университеты, колледжи и техникумы стартовала по всей стране 20 июня.

«Перед поступающими свои двери открывают 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей. В них абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 тысяч — в высшем образовании. Призываю всех выбирать направления, востребованные вашими регионами и всей страной», — сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

Как сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, слова которого приводятся в сообщении, большее количество бюджетных мест направлено на подготовку будущих педагогов, врачей и инженерно-технические специальности. При этом 73% всех бюджетных мест распределяется университетам, расположенным в регионах.

«Работа Минобрнауки направлена на равномерное развитие всех регионов нашей страны, и доступность бесплатного высшего образования имеет здесь огромное значение», — подчеркнул Фальков.

Отмечается, что для того, чтобы абитуриентам было проще определиться с выбором университета и специальностью, а также соотнести свои баллы ЕГЭ с проходными баллами прошлых лет, на портале «Госуслуги» появился сервис «Подбор вуза».

За консультацией по общим правилам приема, целевому обучению, вопросам поступления в конкретный университет можно обратиться в Единый контакт-центр приемной кампании в вузы по телефону горячей линии 8 (800) 444−51−15 или по почте priem@minobrnauki.gov.ru. С 1 июня по 30 ноября включительно центр работает в круглосуточном режиме.

О росте популярности среднего профессионального образования заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня “Профессионалитет” объединяет 1730 колледжей и техникумов в 86 регионах страны. Уверен, что приемная кампания 2026 года покажет достойные результаты, подтвердив устойчивый высокий спрос на обучение по программам СПО», — приводят в аппарате вице-премьера слова Кравцова.

Министр отметил, что проект «Профессионалитет» позволяет студентам колледжей и техникумов получить две или три квалификации и гарантирует трудоустройство.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше