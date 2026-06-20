Чернышенко рассказал о масштабах стартовавшей приемной кампании

«Перед поступающими свои двери открывают 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей. В них абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 тысяч — в высшем образовании. Призываю всех выбирать направления, востребованные вашими регионами и всей страной», — сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.