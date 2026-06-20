Чернышенко рассказал о масштабах стартовавшей приемной кампании

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Приемную кампанию в России начали более тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Приемная кампания в университеты, колледжи и техникумы стартовала по всей стране 20 июня.
«Перед поступающими свои двери открывают 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей. В них абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 тысяч — в высшем образовании. Призываю всех выбирать направления, востребованные вашими регионами и всей страной», — сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Как сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, слова которого приводятся в сообщении, большее количество бюджетных мест направлено на подготовку будущих педагогов, врачей и инженерно-технические специальности. При этом 73% всех бюджетных мест распределяется университетам, расположенным в регионах.
«Работа Минобрнауки направлена на равномерное развитие всех регионов нашей страны, и доступность бесплатного высшего образования имеет здесь огромное значение», — подчеркнул Фальков.
Отмечается, что для того, чтобы абитуриентам было проще определиться с выбором университета и специальностью, а также соотнести свои баллы ЕГЭ с проходными баллами прошлых лет, на портале «Госуслуги» появился сервис «Подбор вуза».
За консультацией по общим правилам приема, целевому обучению, вопросам поступления в конкретный университет можно обратиться в Единый контакт-центр приемной кампании в вузы по телефону горячей линии 8 (800) 444−51−15 или по почте priem@minobrnauki.gov.ru. С 1 июня по 30 ноября включительно центр работает в круглосуточном режиме.
О росте популярности среднего профессионального образования заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Сегодня “Профессионалитет” объединяет 1730 колледжей и техникумов в 86 регионах страны. Уверен, что приемная кампания 2026 года покажет достойные результаты, подтвердив устойчивый высокий спрос на обучение по программам СПО», — приводят в аппарате вице-премьера слова Кравцова.
Министр отметил, что проект «Профессионалитет» позволяет студентам колледжей и техникумов получить две или три квалификации и гарантирует трудоустройство.