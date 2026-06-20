Открытки с Днём медицинского работника 2026. Яркие картинки на 21 июня

В честь праздника сайт perm.aif.ru подготовил красивые открытки с Днём медика. Они помогут поздравить специалистов с праздником и выразить благодарность за их важный труд, заботу о пациентах и высокий профессионализм. Чтобы скачать бесплатно картинку, нужно выбрать понравившуюся и нажать на красную кнопку «Скачать» под ней.