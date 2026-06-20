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Открытки с Днём медицинского работника 2026. Яркие картинки на 21 июня

Открытки можно скачать бесплатно и отправить врачам, медицинским сёстрам и братьям, фельдшерам, сотрудникам скорой помощи, лаборантам, фармацевтам, а также преподавателям и студентам медицинских учебных заведений.

День медицинского работника — профессиональный праздник людей, посвятивших себя сохранению здоровья и жизни пациентов. В России его отмечают ежегодно в третье воскресенье июня. В 2026 году праздник приходится на 21 июня.

В этот день поздравления принимают врачи, медицинские сестры и братья, фельдшеры, сотрудники скорой помощи, лаборанты, фармацевты, а также преподаватели и студенты медицинских учебных заведений.

В честь праздника сайт perm.aif.ru подготовил красивые открытки с Днём медика. Они помогут поздравить специалистов с праздником и выразить благодарность за их важный труд, заботу о пациентах и высокий профессионализм. Чтобы скачать бесплатно картинку, нужно выбрать понравившуюся и нажать на красную кнопку «Скачать» под ней.