Аферисты предлагают нижегородским подросткам 80 рублей за фото могилы бойца СВО

Мошенники предлагают подросткам зарабатывать на фотографиях могил бойцов СВО, сообщила порталу «Живем в Нижнем» заместитель председателя Общественного совета при УМВД Нижнего Новгорода Наталья Халезова.
По её словам, злоумышленники предлагают детям по 80 рублей за один снимок. Эти фотографии, как поясняют в полиции, могут использоваться в преступных целях, включая обман родственников военнослужащих.
«Поэтому за данные действия может грозить статья за госизмену. По такому же принципу мошенники могут попросить снимать заводы и другие стратегические объекты», — отметила Наталья Халезова.
Согласно данным регионального ГУ МВД, всего с начала 2026 года жертвами мошеннических действий признаны 13 несовершеннолетних жителей Нижегородской области. В 35 уголовных делах, возбуждённых против дропперов, фигурируют нижегородские школьники. Подробнее о том, как мошенники обманывают детей, читайте в нашем специальном материале.