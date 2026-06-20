Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аферисты предлагают нижегородским подросткам 80 рублей за фото могилы бойца СВО

Эти фотографии могут использоваться в преступных целях.

Источник: Живем в Нижнем

Мошенники предлагают подросткам зарабатывать на фотографиях могил бойцов СВО, сообщила порталу «Живем в Нижнем» заместитель председателя Общественного совета при УМВД Нижнего Новгорода Наталья Халезова.

По её словам, злоумышленники предлагают детям по 80 рублей за один снимок. Эти фотографии, как поясняют в полиции, могут использоваться в преступных целях, включая обман родственников военнослужащих.

«Поэтому за данные действия может грозить статья за госизмену. По такому же принципу мошенники могут попросить снимать заводы и другие стратегические объекты», — отметила Наталья Халезова.

Согласно данным регионального ГУ МВД, всего с начала 2026 года жертвами мошеннических действий признаны 13 несовершеннолетних жителей Нижегородской области. В 35 уголовных делах, возбуждённых против дропперов, фигурируют нижегородские школьники. Подробнее о том, как мошенники обманывают детей, читайте в нашем специальном материале.