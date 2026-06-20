Стала известна проблема, с которой столкнулись почти две трети французов

Более половины жителей Франции в пятницу оказались в зоне действия экстремально высоких температур. Из-за жары сотни школ были вынуждены скорректировать расписание занятий, чтобы сократить пребывание учащихся в перегретых классах.
По подсчетам AFP, основанным на данных Национального института статистики Франции, около 41 миллиона человек из почти 69 миллионов жителей страны оказались под действием оранжевого уровня погодной опасности, объявленного национальной метеослужбой. Это второй по степени серьезности уровень предупреждения, предполагающий необходимость проявлять повышенную осторожность.
В связи с жарой 784 начальные и средние школы из примерно 60 тысяч образовательных учреждений страны изменили режим работы. Из них около 150 были полностью закрыты, сообщил министр образования Эдуар Жеффре.
Французская национальная метеослужба предупредила, что нынешняя волна жары будет «масштабной, продолжительной и интенсивной». В пятницу предупреждение распространялось на Парижский регион, а также значительную часть восточных и центральных районов страны.
По прогнозам синоптиков, начиная с воскресенья температура воздуха в отдельных регионах может достигнуть 40 градусов Цельсия.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан проявлять «максимальную бдительность» и уделять особое внимание пожилым людям и другим уязвимым категориям населения.
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