Стала известна проблема, с которой столкнулись почти две трети французов

По подсчетам AFP, основанным на данных Национального института статистики Франции, около 41 миллиона человек из почти 69 миллионов жителей страны оказались под действием оранжевого уровня погодной опасности, объявленного национальной метеослужбой. Это второй по степени серьезности уровень предупреждения, предполагающий необходимость проявлять повышенную осторожность.