В РПН рассказали об опасном вирусе, скрывающемся в стоячей воде фонтанов

— Энтеровирусы обладают достаточно высокой контагиозностью, в первую очередь для детей. Чаще всего инфекция передается контактно-бытовым путем, также не исключен водный путь передачи инфекции. Учитывая жаркую погоду, установившуюся на территории региона, Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области настоятельно рекомендует не купаться на необорудованных пляжах, в фонтанах и т.д., при купании в открытых водоемах следует избегать попадания в рот воды и последующего ее заглатывания, — сообщили специалисты.