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В РПН рассказали об опасном вирусе, скрывающемся в стоячей воде фонтанов

Роспотребнадзор предупредил жителей Волгоградской области об опасности использования фонтанов не по прямому назначению. В.

Роспотребнадзор предупредил жителей Волгоградской области об опасности использования фонтанов не по прямому назначению. В стоячей воде гидротехнических сооружений скрывается опасный энтеровирус, из-за чего купание в них может привести к госпитализации. Особенно высоки риски инфицирования для несовершеннолетних.

— Энтеровирусы обладают достаточно высокой контагиозностью, в первую очередь для детей. Чаще всего инфекция передается контактно-бытовым путем, также не исключен водный путь передачи инфекции. Учитывая жаркую погоду, установившуюся на территории региона, Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области настоятельно рекомендует не купаться на необорудованных пляжах, в фонтанах и т.д., при купании в открытых водоемах следует избегать попадания в рот воды и последующего ее заглатывания, — сообщили специалисты.

Эксперты поясняют, что во время работы вода обновляется в фонтанах крайне редко, что в летний зной создаёт идеальные условия для размножения патогенов. Помимо энтеровирусов попытка освежиться на скорую руку может привести к заражению кишечными и респираторными инфекциями, конъюнктивитом, а также особенно опасными ротавирусной инфекцией и вирусным гепатитом А.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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