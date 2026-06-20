В Кремле заметили нечто любопытное в политике Мадьяра по Украине: «Есть много нюансов»

Позиция нового премьера Венгрии Петера Мадьяра по России отличается от предыдущего. Однако в Кремле отметили, что есть несколько любопытных нюансов как в отношениях с Киевом, так и в переговорах с Европой. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.