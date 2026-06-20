В российских школах введут программу изучения арабского языка

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», — приводит слова министра пресс-служба Правительства РФ.
Сергей Кравцов провел переговоры с министром просвещения Объединенных Арабских Эмиратов Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером.
Как уточнили в министерстве, деятельность центра направлена на объединение потенциалов России и ОАЭ. Это необходимо для расширения двустороннего сотрудничества в сфере образования, популяризации русского и арабского языков, а также развития межкультурного диалога между государствами.