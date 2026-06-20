Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российских школах введут программу изучения арабского языка

С 1 сентября 2026/2027 учебного года в российских школах вводится программа изучения арабского языка. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе встречи, посвященной работе образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак. Мероприятие прошло в областной гимназии имени Е. М. Примакова в Подмосковье.

Источник: Unseen Studio

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», — приводит слова министра пресс-служба Правительства РФ.

Сергей Кравцов провел переговоры с министром просвещения Объединенных Арабских Эмиратов Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером.

Как уточнили в министерстве, деятельность центра направлена на объединение потенциалов России и ОАЭ. Это необходимо для расширения двустороннего сотрудничества в сфере образования, популяризации русского и арабского языков, а также развития межкультурного диалога между государствами.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше