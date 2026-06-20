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Умер известный нижегородский детский хирург Виктор Николайчук

Медицине он посвятил более 50 лет жизни.

Известный детский хирург Нижнего Новгорода Виктор Николайчук ушел из жизни 18 июня. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».

«С 1974 года работал в детской городской клинической больнице № 1 Нижнего Новгорода, более 40 лет — детским хирургом», — подчеркнул Никонов.

Никонов также напомнил, что Николайчук первым в СССР в 1982 году применил солкосерил в комплексной терапии некротического энтероколита у новорожденных, что позволило значительно снизить осложнения и летальность.

Впервые в регионе в 1983 году он освоил и внедрил диагностическую и лечебную лапароскопию у детей. Еще одним из направлений работы было щадящее лечение при остром гематогенном остеомиелите костей и бактериальной деструкции легких у детей.

Разработал новый способ кишечного шва при удалении дивертикула Меккеля.

В 2011 году Николайчук был награжден премией в области медицины «Серебряный журавль» в номинации «Профессионал медицинского дела». В 2013-м — дипломом Нижегородской народной медицинской премии за I место в номинации «Детский хирург».

Редакция ИА «Время Н» выражает соболезнования родным и близким Виктора Николайчука.