Умер известный нижегородский детский хирург Виктор Николайчук

Известный детский хирург Нижнего Новгорода Виктор Николайчук ушел из жизни 18 июня. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
«С 1974 года работал в детской городской клинической больнице № 1 Нижнего Новгорода, более 40 лет — детским хирургом», — подчеркнул Никонов.
Никонов также напомнил, что Николайчук первым в СССР в 1982 году применил солкосерил в комплексной терапии некротического энтероколита у новорожденных, что позволило значительно снизить осложнения и летальность.
Впервые в регионе в 1983 году он освоил и внедрил диагностическую и лечебную лапароскопию у детей. Еще одним из направлений работы было щадящее лечение при остром гематогенном остеомиелите костей и бактериальной деструкции легких у детей.
Разработал новый способ кишечного шва при удалении дивертикула Меккеля.
В 2011 году Николайчук был награжден премией в области медицины «Серебряный журавль» в номинации «Профессионал медицинского дела». В 2013-м — дипломом Нижегородской народной медицинской премии за I место в номинации «Детский хирург».
Редакция ИА «Время Н» выражает соболезнования родным и близким Виктора Николайчука.