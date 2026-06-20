Миронов предложил создать в России алиментный фонд

«Справедливая Россия» предлагает создать реальный механизм финансовой поддержки женщин, которые годами не могут получить алименты с бывших мужей и отцов своих детей. Для этого нужно установить минимальный размер алиментов в размере одного прожиточного минимума, и если отец выплатит меньшую сумму или совсем не заплатит, то государство за счет бюджета добавит до МРОТ недостающую сумму", — сказал Миронов РИА Новости.