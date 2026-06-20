Миронов предложил создать в России алиментный фонд

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести минимальный размер алиментов в размере одного прожиточного минимума и создать в России «алиментный фонд», с помощью которого одинокие матери смогут получать алименты с бывших мужей и отцов своих детей.
«Справедливая Россия» предлагает создать реальный механизм финансовой поддержки женщин, которые годами не могут получить алименты с бывших мужей и отцов своих детей. Для этого нужно установить минимальный размер алиментов в размере одного прожиточного минимума, и если отец выплатит меньшую сумму или совсем не заплатит, то государство за счет бюджета добавит до МРОТ недостающую сумму", — сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что также «Справедливая Россия» предлагает сделать так, чтобы государство само взыскивало средства с должника с учетом накопившихся процентов за пользование чужими деньгами.
«По сути, речь идет о создании в стране специального алиментного фонда, который будет заниматься финансовым обеспечением детей и поможет разобраться с неуплатой», — добавил лидер партии.
А поскольку долг у недобросовестных отцов будет возникать перед государством, то, по словам Миронова, оно быстро включит все возможные механизмы, найдет неплательщика и взыщет с него.
«Очень рад, что концепция создания алиментного фонда продолжает развиваться и обсуждается на различных уровнях. Понятно, что до конца сессии Госдума не успеет рассмотреть наш законопроект, но мы будем добиваться приоритетного рассмотрения в следующем созыве и рассчитываем на поддержку депутатов из других фракций», — заключил он.