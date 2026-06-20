В Башкирии проводятся сплошные проверки водителей

Мероприятия проходят на автодорогах:
М5 «Урал» (1307 и 1475 км); Уфа-Янаул (103 км); Р-240 (6 и 101 км); Уфа-Белорецк (204 км).
В рейдах задействованы экипажи Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Башкирии. Основной целью проверок является профилактика дорожно-транспортных происшествий и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. В частности, сотрудники полиции выявляют факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения, вождения без водительских прав или после их лишения, а также нарушения правил перевозки детей.