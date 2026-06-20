Более 7,5 тысячи ростовских пар зарегистрировали отношения в этом году

В течении года на Дону заключили 7590 браков. По данным управления ЗАГС Ростовской области, наиболее активным периодом для заключения браков стала весна, в этот сезон было оформлено более 5 000 брачных союзов.
Начальник управления ЗАГС Ростовской области Ольга Исаенко отметила, что молодожёны часто выбирают для регистрации памятные или «красивые» даты. Так, на ближайшую такую дату — 26.06.2024 — уже подано 63 заявления.
Распределение планируемых браков по муниципалитетам на указанную дату: Ростов‑на‑Дону 21 регистрация, Таганрог: 15 регистраций, Волгодонск: 9 регистраций.
Среди сельских муниципальных образований наибольшее число браков планируется в Морозовском и Белокалитвинском районах.