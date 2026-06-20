Инвестиционную активность и перспективы отраслей обсудили на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск»

«Есть много факторов, которые говорят, что даже при существующей коррекции тренд на рост цены на золото будет сохраняться. Но я бы относился к этому как к долгосрочным инвестициям», — сказал Гостев. Говоря об IPO, он отметил: компания к нему готовится, однако момент выхода определит готовность рынка; пока GV Gold ставит на частных инвесторов, понимающих долгосрочный потенциал отрасли.