Инвестиционную активность и перспективы отраслей обсудили на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск»

19 июня центром инвестиционного притяжения стала Сибирь, где стартовал Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск».
На пленарной сессии «2026 год: новые вызовы или переход к устойчивому развитию?» представители промышленности, энергетики, технологического сектора, а также правительства края обсудили экономическую устойчивость крупных проектов, настроения инвесторов и перспективы отдельных отраслей.
Модератор сессии, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин обозначил контекст сессии: Красноярский край входит в десятку российских регионов по ВРП и промышленному производству, за последние пять лет инвестиции в основной капитал выросли более чем на 50% и достигли порядка 1,1 трлн рублей в год.
В инвестиционном портфеле региона до 2030 года — свыше 290 проектов, значительная часть которых сосредоточена в Арктической зоне. По словам Средина, край превращается в опорный центр развития Восточной Сибири и Арктики, где сходятся энергетика, металлургия, логистика Северного морского пути и крупные инфраструктурные стройки. В арктической зоне до 2030 года запланированы инвестпроекты более чем на 12 трлн рублей и создание порядка 90 тысяч рабочих мест.
Министр экономики и регионального развития Красноярского края Татьяна Магдибур подтвердила, что экономика региона сохраняет устойчивость, несмотря на разнонаправленную картину по отраслям. Потребление электроэнергии выросло примерно на 4% к аналогичному периоду прошлого года, что отражает рост хозяйственной активности. Сельскохозяйственное производство и пищевая продукция тоже растут, причем последняя более чем на 2%. Потребительский сектор также остаётся в плюсе, хотя темпы последних месяцев несколько замедлились. «Экономика края демонстрирует устойчивость. И мы точно понимаем, что резервы для будущего роста есть», — заключила Магдибур.
Генеральный директор GV Gold Сергей Гостев рассказал, как компания вошла в инвестиционный цикл четыре года назад при низкой цене на золото. Сегодня металл перешагнул отметку $5 500 за унцию, и даже при текущей коррекции до $4 100−4 300 компания сохраняет позитивный взгляд.
«Есть много факторов, которые говорят, что даже при существующей коррекции тренд на рост цены на золото будет сохраняться. Но я бы относился к этому как к долгосрочным инвестициям», — сказал Гостев. Говоря об IPO, он отметил: компания к нему готовится, однако момент выхода определит готовность рынка; пока GV Gold ставит на частных инвесторов, понимающих долгосрочный потенциал отрасли.
Генеральный директор «Черногорской ГРК» Ахмед Бажаев поделился опытом реализации Черногорского ГОКа, пик строительства которого пришёлся на 2022−2023 годы. Ключевым стратегическим решением стал отказ от остановки стройки: параллельно шло перепроектирование и поиск нового оборудования — мельницы нашли у УЗТМ, а также другое оборудование в дружественных странах. Дополнительным инструментом устойчивости стало соглашение о защите и поощрении капиталовложений, обеспечившее регуляторную стабильность на весь период. Сегодня ГОК практически готов к запуску.
Председатель правления ПАО «Россети Сибирь» Антон Дьячков сообщил, что компания ожидает роста спроса на электроэнергию в восьми регионах Сибири и двух регионах Дальнего Востока на 3,3% в пятилетней перспективе. Среди новых крупных потребителей он выделил центры обработки данных и инфраструктуру вычислений для задач искусственного интеллекта. В апреле «Россети Сибирь» впервые разместили биржевые облигации объёмом 5 млрд рублей при спросе около 11 млрд; до конца третьего квартала планируют разместить ещё порядка 10 млрд. Цель — довести долю облигационных займов примерно до трети кредитного портфеля.