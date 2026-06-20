Рейсы в Анталью и Батуми серьезно задерживаются в аэропорту Волгограда

Утром 20 июня 2026 года из Волгограда в Анталью вылетел самолет «Уральских авиалиний», опоздавший более чем на 40 часов. По данным онлайн-табло воздушной гавани, вместо полудня 18 июня пассажиры улетели на отдых только в 6 утра 20 июня. Люди потеряли два дня отдыха. Еще один борт в Анталью, вылет которого запланирован на 9.30 сегодня, 20 июня, отложили уже на 22.30 из-за позднего прибытия борта.