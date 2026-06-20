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В Нижнем Новгороде скончался известный детский хирург Виктор Николайчук

Медицине он посвятил больше 50 лет своей жизни.

18 июня ушёл из жизни известный детский хирург из Нижнего Новгорода Виктор Николайчук. Медицине он посвятил больше 50 лет своей жизни. Об утрате сообщали коллеги врача на странице детской городской больницы № 1 в соцсетях.

С 1974 года он работал в детской городской клинической больнице № 1, более 40 лет — детским хирургом.

В 1982 году он первым в СССР начал применять солкосерил при лечении некротического энтероколита у новорождённых. Это помогло значительно уменьшить количество осложнений и снизить смертность.

В 1983 году он первым в регионе внедрил диагностическую и лечебную лапароскопию у детей. Также он занимался разработкой щадящих методов лечения острого гематогенного остеомиелита и бактериального разрушения лёгких у детей.

Он разработал новый способ наложения кишечного шва при удалении дивертикула Меккеля.

В 2011 году Виктор Николайчук получил медицинскую премию «Серебряный журавль» в номинации «Профессионал медицинского дела». В 2013 году он занял первое место в номинации «Детский хирург» и был награждён дипломом Нижегородской народной медицинской премии.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что выдающийся нижегородский хирург Сергей Теремов скончался на 64‑м году жизни.