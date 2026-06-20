Дымовая завеса: Красноярск задыхается от лесных пожаров

Красноярск накрыло плотной пеленой едкого дыма от масштабных лесных пожаров. Некоторые горожане сообщают о головных болях и жжении слизистой носа. Страдают и жители других территорий Красноярского края.
По состоянию на 11:00 20 июня, в Красноярском крае действует 93 лесных пожара на общей площади 133 тысячи гектаров. По предварительным данным, все очаги возгорания возникли из-за сухих гроз. Пожары зафиксированы в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском лесничествах.
В ликвидации возгораний участвуют около 1 600 человек, задействованы более 30 единиц техники. Также переброшены межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, а также из Бурятии, Забайкальского края и Свердловской области. Всего 498 человек. Помощь в тушении также оказывают арендаторы, сотрудники лесничеств.
Лесные пожарные работают в экстремальных условиях: аномальная жара, сильный ветер и высокая грозовая активность. Из-за удалённости очагов тушение ведётся преимущественно вручную — специалисты прокладывают минерализованные полосы, разбирают завалы и сухостой. На сложных участках применяются встречные отжиги и окарауливание периметра, а для создания минерализованных полос используется взрывной метод. Отмечается, что самолёт-зондировщик Ан-26 проводит работы по искусственному вызыванию осадков.