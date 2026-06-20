Дымовая завеса: Красноярск задыхается от лесных пожаров

В ликвидации возгораний участвуют около 1 600 человек, задействованы более 30 единиц техники. Также переброшены межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, а также из Бурятии, Забайкальского края и Свердловской области. Всего 498 человек. Помощь в тушении также оказывают арендаторы, сотрудники лесничеств.