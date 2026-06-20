Холодец в воде. Гигантские медузы жалят туристов в Азовском море

Снова наступило лето, и побережья Чёрного и Азовского морей переживают нашествие медуз. Беспозвоночные заполонили акваторию настолько, что отдыхающим волей-неволей пришлось оценить «прелести» ожогов прямо во время купания. А на суше — другой «сюрприз»: выброшенные на песок медузы превращаются под солнцем в скользкое, и не очень приятно пахнущее желе.
Что это — экологическая аномалия или новая реальность для эюжных курортов? Rostov.aif.ru разобрался, почему медузы идут на берег, насколько опасны их ожоги и когда море станет чистым.
Соль как катализатор.
Причины массового нашествия кроются в изменении химического состава воды. В Азовском море солёность выросла с 9‰ в середине 2000-х до 15‰ к 2024 году. Для медуз такая вода, особенно прогретая летним солнцем, — идеальная среда для размножения.
В Чёрном море механика иная. Здесь беспозвоночные скапливаются у берега из-за обилия кормовой базы и усиления течений, которые буквально «выбрасывают» обитателей глубин на мелководье.
Несмотря на пугающие кадры, которыми заполнены соцсети, отдыхающие призывают не паниковать. Большинство медуз, обитающих у наших берегов, не смертельно опасны.
«Не стоит бояться, белые медузы безопасные, максимум от них — “укус” как от комара. С синим ободком обжигают как крапива, но проходит через час-два. С розовым ободком — самые мерзкие, но и то, и другое терпимо», — рассказал rostov.aif.ru отдыхающий Александр Ахназаров.
По его словам, он легко играл медузами в футбол у берега. Однако мужчина отмечает: особи, которые видно с пляжа — лишь «молодняк».
«Возле берега плавает “детвора”. А вы бы на глубину зашли — вот там монстры», — добавил Александр.
Другие туристы жалуются, что купаться становится невозможно.
«В воде очень много медуз, купаться невозможно. Жалят сильно. Скорее всего, они там есть и сейчас, потому что ветер нагоняет их к берегу», — делится с rostov.aif.ru впечатлениями Анна Круглова.
Первая помощь.
Что же делать, если вместо ласковых волн вы ощутили на себе жгучий «поцелуй» морского обитателя? Если контакта с медузой избежать не удалось, действовать нужно быстро и чётко. Фельдшер скорой помощи Андрей Кривошлыков подчёркивает: первое и главное правило — как можно скорее выбраться из воды.
«Так как укус с вероятностью в 90% произошёл в море, нужно сразу же выйти на берег. Неизвестно, как организм человека отреагирует: может развиться анафилактический шок или судороги. В воде это смертельно опасно», — предупреждает читателей rostov.aif.ru Андрей Кривошлыков.
После выхода на сушу необходимо удалить с кожи оставшиеся щупальца — именно они являются поражающим фактором. Затем рану нужно промыть обычной водой.
«Далее необходимо принять обезболивающие и антигистаминные препараты. Это нужно, чтобы предотвратить развитие анафилактического шока, и дожидаться скорую помощь», — поясняет фельдшер.
На этапе работы медиков алгоритм действий стандартный для любой критической ситуации.
«Нужно будет поставить венозный доступ и начинать внутривенную инфузию обычными растворами натрия хлорида», — отмечает специалист.
Что касается народных методов и компрессов, тут медики призывают к осторожности.
«Можно накладывать охлаждающие компрессы, но это не лучшая идея, если вы не знаете, что это за медуза. Если она не ядовитая — в принципе, компресс допустим, но не напрямую на кожу, а аккуратно, через ткань. И ни в коем случае не нужно использовать известные народные способы», — резюмировал Андрей Кривошлыков.
Тем временем.
Разрушение берегов, нашествие инвазивных видов, антропогенное воздействие — список проблем, с которыми сталкивается Азовское море, немал. Однако власти регионов при поддержке учёных намерены решать наболевшие вопросы. Не так давно в донской столице прошёл Всероссийсий научный конгресс «Азовский бассейн и Приазовье: стратегические проблемы, угрозы и риски».
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал ситуацию с Азовским морем вопросом качества жизни миллионов людей. По его словам, на мероприятии поднимались вопросы качества воды, восстановления рыбных запасов и борьбы с обмелением. «Федеральным правительством утверждена Стратегия развития Приазовья до 2040 года. Теперь нужна программа действий — с цифрами, сроками, инженерными проектами. Азовское море — наше внутреннее море, и оно находится в зоне нашей прямой ответственности. И здесь важен принцип: работаем все вместе. Ростовская область — ключевой регион, но без Краснодарского края, Крыма, новых регионов задачу не решить. Поэтому нам нужно объединить усилия всех субъъектов», — подчеркнул Юрий Слюсарь.